Нелегалы из Африки выращивали овощи в Ярославской области

Ростовский районный суд вынес приговор по факту организации незаконного пребывания граждан из Африки в России. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Четверо подсудимых были признаны виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Суд установил, что 45-летняя россиянка заключила договор о предоставлении персонала на предприятие, которое занимается выращиванием овощей в Ростовском округе, для сезонных полевых работ.

Для поиска работников она связалась с двумя гражданами африканских государств, которые администрировали профильные чаты по поиску работы. Еще одна участница, 53-летняя россиянка, координировала действия вербовщиков, обрабатывала паспортные данные и организовывала логистику.

Так, с июля по сентябрь 2024 года преступная группа организовала доставку на агропредприятие 24 иностранцев с истекшими визами. Мигранты выращивали овощи и жили в вагончиках на территории предприятия.

Суд приговорил двух россиянок к условным срокам, двух иностранцев — к двум годам исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Алла Чижова