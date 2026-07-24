Торги по продаже гостиницы в Ярославле состоятся 6 августа

Аукцион по продаже гостиницы «Azimut отель Ярославль», расположенной на Московском проспекте в Ярославле, пройдет 6 августа. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

До 3 августа принимаются заявки от инвесторов на покупку гостиничного комплекса. Начальная стоимость лота составляет 723,9 млн руб. В состав имущества входят здание отеля со 118 номерами, территория размером 7,3 тыс. кв. м и движимое имущество: мебель, техника и профессиональное оборудование.

Инфраструктура отеля включает крытый подогреваемый бассейн, ресторанный комплекс с пятью банкетными залами и пять конференц-залов. Рядом расположены бесплатная парковка и остановки общественного транспорта. Ранее гостиница работала под названием «Святой Георгий» и была построена к тысячелетию Ярославля на средства правительства Москвы.

Объект находится в долгосрочной аренде у сети Azimut Hotels. Собственник гостиницы — Ярославская область. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, деньги от продажи поступят в региональный бюджет.

«Приобретая четырехзвездочный отель, находящийся в шаговой доступности от исторического центра Ярославля, инвестор получает действующий актив с гарантированным доходом с первого дня владения»,— прокомментировал губернатор.

Он сообщил, что за пять месяцев текущего года регион продал 18 объектов недвижимости на сумму 474,6 млн руб., а общая сумма доходов при реализации всего плана приватизации составит 3,5 млрд руб. Эти средства направят на социальные программы, благоустройство, ремонт дорог.

Алла Чижова