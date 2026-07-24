ПСК «Сити» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта с аэропортом Сочи

Краснодарское УФАС включило ООО ПСК «Сити» в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение обязательств по контракту с АО «Международный аэропорт Сочи». Компания не подготовила проектную документацию и не построила навес у ВИП-терминала, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По условиям договора подрядчик должен был за 35 рабочих дней подготовить проектную документацию, затем за 70 рабочих дней построить навес. Все работы требовалось сдать до 21 января 2025 года. Также компания должна была в течение семи рабочих дней предоставить график работ — ничего из этого не было выполнено.

Аэропорт неоднократно направлял запросы с требованием исполнить условия договора, а затем предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон. Ответа не последовало. В итоге суд расторг договор. Компания не объяснила причины задержки и не прислала представителя на заседание комиссии УФАС.

На основании этого УФАС включило сведения об организации в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь она временно не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Алина Зорина