В Ростове-на-Дону горячую воду в 304 дома планируют вернуть до 3 августа

В Ростове-на-Дону завершились три этапа гидравлических испытаний на сетях. В ряде домов отсутствует горячая вода из-за повторных дефектов, которые в настоящее время устраняются, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

После второго этапа испытаний без горячего водоснабжения остаются 25 домов, после третьего — 304. Ресурсоснабжающие организации планируют восстановить подачу воды в 25 домах до конца недели, в остальных — до 3 августа. Всего на теплосетях города зафиксировано 85 порывов. К ремонтным работам привлечены 19 аварийно-восстановительных бригад ООО «Ростовские тепловые сети» и АО «Теплокоммунэнерго».

В межотопительный период в Ростове-на-Дону планируют подготовить к зиме более 4,9 многоквартирных домов с центральным отоплением, 3,3 тыс. — с печным и газовым отоплением, 600 объектов социальной сферы, 246 котельных и более 1,2 тыс. км тепловых сетей.

Гидравлические испытания — ежегодная обязательная процедура, предусмотренная правилами подготовки к отопительному сезону. В ходе проверки выявляются и ремонтируются ненадежные участки теплосетей. Отмечается, что подобные масштабные работы возможно безопасно проводить только в летний период.

В сообщении администрации также уточнили, что тепловые сети центральной части города имеют наибольший срок эксплуатации, поэтому количество выявленных здесь дефектов превышает показатели западной и северной частей города, а при аналогичных испытаниях — на их устранение требуется больше времени.

За нарушение сроков восстановления горячего водоснабжения департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону направили обращения в прокуратуру о проведении проверки.

Константин Соловьев