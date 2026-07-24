В июне в Ярославской области ускорилась инфляция

В июне 2026 года в Ярославской области годовая инфляция составила 6,79%, что выше показателя мая (5,93%). Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цены в регионе по сравнению с маем в июне выросли на 0,77%. Самый большой рост цен произошел в сфере продовольствия — +1,20%. Заметнее всего подорожала плодоовощная продукция из-за того, что прошлогодние запасы заканчиваются, а новый урожай еще не поступил на прилавки. Также выросли цены на мясные продукты, но снизились на яйца.

На 1,03% по сравнению с маем подорожали в регионе услуги. Здесь выросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма, в том числе поездки в страны Средней Азии и Закавказья, а также бытовые услуги, в частности ремонт и техническое обслуживание транспорта.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,08%. Сильно подешевели телевизоры. В отделении причиной такой динамики назвали постепенное снижение спроса и укрепление рубля в предыдущие месяцы. Также стали меньше стоить компьютеры, телефоны и бытовая техника. Однако в категории непродовольственных товаров подорожали парфюмерия и косметика.

Как отметили в региональном отделении, цены в Ярославской области выросли меньше, чем в целом по России. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года выросла до 6,02% после 5,31% в мае 2026 года.

Алла Чижова