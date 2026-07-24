Жару до +42°C обещают 25 и 26 июля в Волгоградской области
С 25-го по 26 июля в Волгоградской области ожидается аномальная жара. Температура воздуха может достигнуть +40...+42°C. Жителей региона предупредило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице днем, пить больше воды, носить светлую одежду с головными уборами. Особое внимание на здоровье советуют обратить болеющим хроническими болезнями и пожилым людям.
Спасатели напомнили телефон экстренных служб: 112.