Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жару до +42°C обещают 25 и 26 июля в Волгоградской области

С 25-го по 26 июля в Волгоградской области ожидается аномальная жара. Температура воздуха может достигнуть +40...+42°C. Жителей региона предупредило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице днем, пить больше воды, носить светлую одежду с головными уборами. Особое внимание на здоровье советуют обратить болеющим хроническими болезнями и пожилым людям.

Спасатели напомнили телефон экстренных служб: 112.

Дарья Васенина