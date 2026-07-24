На Ставрополье собрали почти 7 млн тонн зерна

Аграрии Ставропольского края обмолотили около 75% площадей, занятых зерновыми культурами. Валовой сбор урожая приблизился к 7 млн тонн. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По его данным, средняя урожайность в регионе выросла до 42,4 ц/га. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Андроповском и Кочубеевском округах, где с каждого гектара получают в среднем по 55 ц зерна.

Уборочная кампания продолжается во всех муниципалитетах края. Как отметил глава региона, краевой Минсельхоз в постоянном режиме контролирует обеспечение сельхозпредприятий всем необходимым для проведения жатвы.

Валерий Климов