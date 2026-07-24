Ростовский облсуд отказал в апелляции экс-депутату Госдумы Юрию Напсо

Коллегия по административным делам Ростовского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Экс-депутат пытался обжаловать решение Советского районного суда Ростова-на-Дону от 8 июля 2026 года. Постановлением господину Напсо было отказано в признании незаконным другого постановления — территориальной избирательной комиссии Советского района донской столицы. Этот документ досрочно прекращал полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка.

Ранее «Ъ» писал, что Конституционный суд не увидел противоречий в нормах закона, позволяющих увольнять депутатов Госдумы за прогулы общей продолжительностью свыше 30 дней. Он отказался рассматривать жалобу бывшего депутата Юрия Напсо, досрочно лишенного полномочий за длительное отсутствие на заседаниях.

Константин Соловьев