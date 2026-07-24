С экс-госслужащей из Волжского взыскали 1,5 млн за детские путевки для чиновников

С экс-сотрудницы администрации Волжского взыскали 1,5 млн руб., сообщили в УФССП по Волгоградской области. Ранее чиновницу осудили за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С экс-сотрудницы администрации Волжского взыскали 1,5 млн руб. по делу о детских путевках

Фото: Владимир Барсуков / Коммерсантъ С экс-сотрудницы администрации Волжского взыскали 1,5 млн руб. по делу о детских путевках

Фото: Владимир Барсуков / Коммерсантъ

Сумма, по данным V102.RU, была взыскана с Дианы Болгановой, работавшей в управлении образования Волжского. Ее и бывшую сотрудницу администрации Веру Гребенникову в 2024 году суд признал виновными в том, что они давали санаторно-курортные путевки не безнадзорным детям, а детям чиновников. Бывших госслужащих приговорили к штрафам в 60 и 70 тыс. руб. соответственно. Кроме того, женщинам на два года запретили занимать определенные должности.

По данным суда и следствия, замначальника отдела образования администрации Волжского Диана Болганова с августа 2019 года по ноябрь 2020-го выписала распоряжения о предоставлении 66 льготных путевок на общую сумму порядка 2 млн руб. Вера Гребенникова, которая заменяла госпожу Болганову во время декрета, совершила аналогичные действия с ноября 2020 по июль 2021 года — в этом случае речь идет о 87 путевках на сумму порядка 3 млн руб.

Позже Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с муниципального образования в пользу комитета образования, науки и молодежной политики региона более 5 млн руб. Чиновники требовали эти средства как причиненный преступлениями экс-сотрудниц ущерб.

Как сообщили в региональном УФССП, Диана Болганова не стала дожидаться принудительного списания 1,5 млн руб. с банковских счетов и погасила всю сумму задолженности.

Марина Окорокова