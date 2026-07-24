Прокуратура Ставрополья добилась выплат семье погибшего участника СВО

Прокуратура Благодарненского округа Ставропольского края восстановила права несовершеннолетнего ребёнка погибшего участника СВО. Нарушение выявили в ходе проверки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Выяснилось, что мальчику длительное время не перечисляли положенные по закону страховую сумму и единовременное пособие, причитавшиеся после гибели его отца. Для защиты прав несовершеннолетнего прокуратура подала исковое заявление в суд, потребовав обязать уполномоченную организацию выплатить ребенку около 900 тыс. руб.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Мария Хоперская