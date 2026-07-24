В Дагестане изъяли 104 тысячи пачек немаркированных сигарет

Сотрудники полиции на ФКПП «Герзельский мост» в Дагестане остановили «Газель» под управлением 43-летнего жителя республики. Оказалось, что он вез контрафактные сигареты, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При досмотре транспортного средства в кузове обнаружили 208 коробок с 104 тыс. пачками табачных изделий без акцизных марок. Владельцем нелегальной продукции оказался 35-летний житель Дагестана.

Следственный отдел ОМВД России по Новолакскому району возбудил в отношении него уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозку либо сбыт немаркированных алкоголя и сигарет (никотинсодержащей продукции) в особо крупном размере).

Мария Хоперская