Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воздуха в Батайске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Ростовской области Сергею Ковалеву доложить о ходе доследственной проверки по факту загрязнения окружающей среды в Батайске. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно сообщениям в социальных сетях, жители города фиксируют едкий запах воздуха с мая текущего года. Источником загрязнения может быть одно из предприятий, расположенных на территории Азовского района.

Следственные органы СК России по Ростовской области уже проводят доследственную проверку.

Мария Хоперская