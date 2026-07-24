Житель Предгорного округа скрыл от налоговой 8,3 млн рублей

Прокуратура Пятигорска утвердила обвинительное заключение и направила в Пятигорский городской суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Предгорного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обвиняемый — индивидуальный предприниматель — привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений в крупном размере.

По данным следствия, мужчина уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2023 год, внеся в налоговую декларацию недостоверную информацию о своих доходах и расходах. Общая сумма задолженности перед бюджетом составила более 8,3 млн руб.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу, поддержание государственного обвинения обеспечено.

Мария Хоперская