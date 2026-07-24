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Ракеты сбили на подлете к Пензенской области

Минувшей ночью силы ВСУ совершили ракетную атаку на Пензенскую область. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Чиновник уточнил, что отразить нападение удалось силами ПВО. «Все цели поражены, не достигнув территории нашего региона»,— уточнил господин Мельниченко.

Глава региона поблагодарил участвовавших в обороне военнослужащих. Губернатор отметил, что от их работы зависят жизнь и спокойствие граждан.

В ночь на 24 июля атаке ВСУ подвергся ряд регионов России. Есть разрушения, пострадавшие и погибшие.

Дарья Васенина