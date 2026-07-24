Ракеты сбили на подлете к Пензенской области
Минувшей ночью силы ВСУ совершили ракетную атаку на Пензенскую область. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Чиновник уточнил, что отразить нападение удалось силами ПВО. «Все цели поражены, не достигнув территории нашего региона»,— уточнил господин Мельниченко.
Глава региона поблагодарил участвовавших в обороне военнослужащих. Губернатор отметил, что от их работы зависят жизнь и спокойствие граждан.
В ночь на 24 июля атаке ВСУ подвергся ряд регионов России. Есть разрушения, пострадавшие и погибшие.