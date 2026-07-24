Оборот розничной торговли на Ставрополье достиг 446,4 млрд рублей

По итогам первых пяти месяцев 2026 города оборот розничной торговли в Ставропольском крае составил 446,4 млрд руб. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На пищевые продукты и табачные изделия пришлось 47,4%, на непродовольственные товары — 52,6%. Оборот общественного питания за первые пять месяцев года достиг 22,5 млрд руб., что на 0,5% выше уровня того же периода прошлого года.

На начало 2026 года в регионе насчитывалось 19,2 тыс. магазинов и 35 розничных рынков.

Мария Хоперская