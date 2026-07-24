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В Дагестане возбудили административное дело из-за незаконных свалок в Избербаше

В Избербаше прокуратура провела требований о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правоохранители выявили факты несанкционированного размещения отходов на территории города. Прокуратурой внесено представление. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

«Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений поставлены на контроль», — отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащего водоснабжения жителей Избербаша.

Константин Соловьев

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