Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» включил Сочи на первое место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха в августе 2026 года. По данным сервиса, на курорт приходится 16% всех бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

В исследовании отмечается, что все направления, вошедшие в десятку самых востребованных в августе, расположены у моря. Вторую строчку рейтинга разделили Анапа и Ялта, на каждое из направлений приходится по 6% бронирований. Третье место заняла Феодосия с долей 5%.

В первую десятку также вошли Геленджик, Санкт-Петербург, Евпатория, Судак и Кабардинка.

По данным сервиса, туристы, планирующие отдых в Сочи, в среднем бронируют размещение на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи составляет 5 624 руб. Для Анапы средняя продолжительность отдыха также составляет девять ночей при средней стоимости проживания 5 078 руб. за ночь. В Геленджике туристы планируют проводить в среднем девять ночей, где стоимость одной ночи оценивается в 6 866 руб., а в Кабардинке — восемь ночей при средней цене 6 706 руб. за ночь.

Рейтинг составили на основе данных российского сервиса бронирования жилья «Твил.ру» о наиболее востребованных направлениях для отдыха в августе 2026 года.

Ранее сервис «Твил.ру» проанализировал данные о бронированиях и заявках, чтобы определить самые популярные направления для летнего отдыха в 2026 году, рядом с которыми расположены парки или лесные массивы.

Мария Удовик