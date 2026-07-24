Евросоюз ввел санкции против аэропорта в Минеральных Водах

Евросоюз включил аэропорт в Минеральных Водах в санкционный список. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ограничения затронули также аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, московский Шереметьево и Ульяновск-Восточный.

Причиной такого решения послужило то, что аэропорт якобы задействован в перевозке товаров и технологий, пригодных для использования в оборонной сфере и сфере безопасности.

Мария Хоперская