Пассажир рейса из Стамбула пытался ввезти через Сочи почти 72 тысячи долларов

Сотрудники таможенного поста аэропорта Сочи обнаружили у пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула, наличные денежные средства на сумму около 72 тыс. долларов США. По факту незаконного перемещения валюты возбудили уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Во время таможенного контроля авиарейса из Турции сотрудники поста остановили мужчину, который проходил через «зеленый» коридор. Пассажирскую таможенную декларацию он не подавал, однако в ходе устного опроса сообщил, что перевозит наличные деньги в разной валюте.

Как сообщили в пресс-службе Сочинской таможни, при досмотре ручной клади у пассажира обнаружили наличную валюту в размере более 71,9 тыс. долларов США, а также 35 саудовских риалов и 20 дирхамов ОАЭ. Исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Сочи Владимир Кодуа сообщил, что именно такая сумма находилась в ручной клади пассажира.

В таможне напомнили, что в соответствии с действующим законодательством физические лица могут ввозить или вывозить наличные денежные средства и (или) дорожные чеки без письменного декларирования, если их общая сумма не превышает эквивалент 10 тыс. долларов США.

В связи с выявленным нарушением в отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также предусмотрены ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет.

Мария Удовик