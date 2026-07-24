Синоптики прогнозируют в Сочи сильные ливни с грозой до 27 июля

С вечера 25 июля и до конца суток, а также в течение 26 июля, ночью и утром 27 июля на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. По данным метеорологов, прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, местами град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20–22 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В отдельных районах синоптики прогнозируют сильный ливень и очень сильный дождь. Из-за интенсивных осадков на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Кроме того, в указанный период на участке Магри—Веселое, который включает территорию Сочи и федеральной территории «Сириус», сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям курорта рекомендуют отказаться от отдыха в устьях рек и выхода в горную местность. Также рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут быть повреждены сильным ветром, и соблюдать необходимые меры предосторожности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

«Ъ-Сочи» писал, что у берегов Сочи очевидцы засняли воронки над Черным морем на фоне штормового предупреждения о возможных смерчах. Синоптики ранее предупреждали, что до конца суток сохраняется вероятность их формирования вместе с другими опасными явлениями.

Мария Удовик