Ярославский аэропорт возобновил работу после суток ограничений

Росавиация 24 июля сняла ограничения в ярославском аэропорту (Туношна). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Аэропорт закрыли 23 июля в 9 часов, когда в регионе была объявлена беспилотная опасность. Это привело к отмене двух рейсов: прилета из Санкт-Петербурга и вылета в северную столицу. Ограничения действовали до 11 часов 24 июля, то есть больше суток. При этом в Ярославской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Алла Чижова