Ярославский аэропорт возобновил работу после суток ограничений
Росавиация 24 июля сняла ограничения в ярославском аэропорту (Туношна). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Фото: Правительство Ярославской области
Аэропорт закрыли 23 июля в 9 часов, когда в регионе была объявлена беспилотная опасность. Это привело к отмене двух рейсов: прилета из Санкт-Петербурга и вылета в северную столицу. Ограничения действовали до 11 часов 24 июля, то есть больше суток. При этом в Ярославской области сохраняется опасность атаки БПЛА.