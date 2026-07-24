Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский аэропорт возобновил работу после суток ограничений

Росавиация 24 июля сняла ограничения в ярославском аэропорту (Туношна). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Аэропорт закрыли 23 июля в 9 часов, когда в регионе была объявлена беспилотная опасность. Это привело к отмене двух рейсов: прилета из Санкт-Петербурга и вылета в северную столицу. Ограничения действовали до 11 часов 24 июля, то есть больше суток. При этом в Ярославской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд