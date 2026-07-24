КНИТУ-КАИ вошел в список организаций, представляющих угрозу для нацбезопасности США

Министерство обороны США включило Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева-КАИ в перечень иностранных организаций, которые, по оценке американских властей, представляют угрозу интересам национальной безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Всего документ включает 130 организаций из России, Китая и Ирана, в том числе 33 российские научные, образовательные и научно-производственные организации.

Согласно документу, Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, проводимые совместно с организациями из списка.

Анна Кайдалова