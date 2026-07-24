Учредители белгородского ООО «МФ-Регион» потребовали от осужденного партнера 104 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск ООО «МФ-Регион» к одному из учредителей фирмы (49,5% долей) Леониду Осипову, ранее осужденному за коммерческий подкуп и покушение на мошенничество в особо крупном размере. К участию в разбирательстве в статусе третьих лиц привлечены совладельцы компании Виталий Фетискин (49,5% долей) и Тимур Мурадов (1%). Размер требований составляет 104,4 млн руб. Информация появилась в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству, подробные требования не раскрываются. Речь может идти о возмещении убытков. К процессу в качестве иных лиц также привлечены два физлица, ФКУ «Следственный изолятор №3 УФСИН по Белгородской области» и управление ФСИН по Тверской области.

По данным Rusprofile, ООО «МФ-Регион» основано в августе 2002 года и зарегистрировано в поселке Северный-Первый Белгородской области. Основной профиль компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал предприятия составляет 20,7 млн руб. Генеральным директором с июня 2012 года является Тимур Мурадов. Финансовое положение фирмы в 2025 году существенно ухудшилось. Выручка выросла на 2,3% и составила 94,1 млн руб., однако вместо прибыли (в 2024-м — 26,7 млн руб.) компания получила убыток в размере 96,9 млн руб.

Как сообщал »Ъ-Черноземье«, в марте этого года суд приговорил Леонида Осипова к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 25,2 млн руб., признав его виновным в коммерческом подкупе и покушении на мошенничество в особо крупном размере при попытке захватить контроль над фирмами. Следствие посчитало, что господин Осипов, которому также принадлежит 61,35% белгородского ООО «Белард» (совладельцы — Виталий Фетискин и Тимур Мурадов), «предложил представителю организаций 25 млн руб. за содействие в получении полномочий по единоличному управлению указанными компаниями». В марте 2024-го, по данным следствия, он передал часть суммы в размере 5 млн руб. за проведение внеочередных собраний с «принятием решений о прекращении полномочий действующего руководителя».

В июне Белгородский областной суд изменил приговор, исключив указание на то, что умыслом подсудимого «охватывалось нарушение антикоррупционных интересов общества и государства», а также дополнительное наказание в виде трехлетнего лишения права занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Срок и штраф остались прежними.

В суде Леонид Осипов утверждал, что его действия были продиктованы не корыстью, а «желанием разоблачить финансовые махинации партнеров», конфликт с которыми длится с 2010 года, а также вернуть себе законную долю в бизнесе, а компанию — к законной уставной деятельности.

По словам защиты, партнеры предпринимателя якобы систематически выводили прибыль из ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард» через различные схемы, к которым относится искусственное занижение прибыли путем оплаты фиктивных услуг. Также якобы имело место покрытие расходов, не связанных напрямую с деятельностью складских комплексов, за счет прибыли компаний, совершение сделок с неликвидными активами. Кроме того, по мнению защиты, человек, якобы получивший подкуп, не мог являться единоличным исполнительным органом ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард», поскольку это выборная должность, которая утверждается общим собранием учредителей.

Предприниматель также считает, что в отсутствие ущерба ст. 204 УК РФ в его деле «повисла в воздухе», и кассация должна ее отменить.

Денис Данилов