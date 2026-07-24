В КЧР выявлено 22 преступления в сфере нацпроектов

По итогам первого полугодия 2026 года в Карачаево-Черкесии зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений на 11% — с 2462 до 2180. В том числе количество тяжких и особо тяжких сократилось на 14%. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Существенно снизилось число деяний, совершенных несовершеннолетними: показатель упал на 63%. Количество преступлений в отношении них уменьшилось на 10,5%.

За отчётный период в республике зафиксировано 760 преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий — на 30% меньше, чем ранее. Среди них преобладают мошенничества и незаконный оборот наркотиков. Общая раскрываемость преступлений составила 72%.

Значительная часть выявленных нарушений закона приходится на антикоррупционную и экономическую сферы. Надзорное ведомство взяло под особый контроль работу правоохранительных органов по противодействию неправомерному использованию бюджетных средств. В сфере реализации национальных и федеральных проектов зарегистрировано 22 преступления. По нарушениям в сферах ЖКХ и ТЭК возбуждены уголовные дела по 8 эпизодам.

Анализ социально-криминологических характеристик показывает снижение на 38% числа преступлений, совершённых ранее судимыми лицами, а уровень групповой преступности упал на 60%. Вместе с тем зафиксирован рост числа преступлений в общественных местах — на 46%, в том числе на улицах — на 13%.

Мария Хоперская