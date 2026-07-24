В Самаре на перекрестке Пензенской и Владимирской ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

В пятницу, 24 июля, с 22:00 (MSK+1) в Самаре начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской. Работы продлятся до 20:00 28 июля. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

На время ремонта трамвайная линия в этом районе будет полностью выведена из эксплуатации. Трамваи № 1, 4, 16 и 23 следуют по измененным схемам.

Перекресток улиц Пензенской и Владимирской частично закроют для автотранспорта и средств индивидуальной мобильности. Дорога по обеим сторонам трамвайной линии будет сужена.

Переезд через улицу Пензенскую по улице Владимирской будет закрыт. Кроме того, запретят левосторонние повороты с улицы Пензенской на улицу Владимирскую и с улицы Владимирской на Пензенскую — независимо от направления движения.

Автобусы также пустят в объезд. Маршрут № 13 (от Пензенской в направлении Коммунистической) будет следовать через улицы Тухачевского, Киевскую, Чернореченскую и Клиническую с выездом на улицу Коммунистическую, далее — по обычному маршруту. Маршруты № 90 и № 99 (от Коммунистической в сторону Тухачевского) проследуют через Клиническую, Чернореченскую и Киевскую с выездом на Тухачевского, затем — по обычной трассе. В обратном направлении автобусы будут двигаться по прежним маршрутам.

Георгий Портнов