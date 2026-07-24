Суд на Ставрополье вынес приговор за стрельбу из автомата в общественном месте

Предгорный районный суд вынес приговор по делу о хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, осужденный в ходе ссоры с незнакомыми гражданами выстрелил в их сторону не менее девяти раз, угрожал им и оказывал психологическое давление демонстрацией оружия. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия гильзы, части пуль и автомат иностранного производства системы Калашникова.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему 5,5 лет колонии общего режима.

Константин Соловьев