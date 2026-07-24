Заброшенную гостиницу «Ростов Великий» снесут в этом году

В Ростове Великом заброшенную гостиницу на улице Окружной с одноименным названием планируют снести до конца ноября 2026 года. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Власти пояснили, что аварийное здание находится в частной собственности, а сроки сноса объекта назвал собственник. В минувшем году администрация Ростовского округа заключила с компанией из Подмосковья контракт на обследование объекта для оценки фактического состояния. Исполнение завершено, подрядчик получил 144 тыс. руб. за работы.

Ранее глава округа Андрей Шатский сообщал, что жители жалуются на заброшенное здание. «Жителей близлежащих домов беспокоит их безопасность: подростков привлекает заброшенное строение, зачастую кидаются кирпичами и камнями, которые портят имущество людей»,— пояснял господин Шатский.

Алла Чижова