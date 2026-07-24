В Дагестане участились уголовные дела о вреде от косметологических процедур

Следственное управление СК РФ по Дагестану фиксирует рост обращений граждан, пострадавших после пластических операций и косметологических процедур. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Александра Супруна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«В последнее время увеличилось количество обращений граждан, связанных с причинением вреда здоровью после проведения пластических операций и косметологических процедур. Это обусловлено в том числе тем, что сфера эстетической медицины активно развивается, а спрос на подобные услуги ежегодно растет», — пояснил Александр Супрун.

В феврале в Махачкале по делу об оказании небезопасных услуг арестовали косметолога: у её пациентки возникли тяжелые проблемы со здоровьем после операции по удалению жира.

По словам Александра Супруна, уголовные дела, как правило, сначала возбуждают по факту произошедшего, а не против конкретного специалиста. Лишь после судебно-медицинских экспертиз, изучения документов клиник и оценки доказательств следователи делают вывод о наличии или отсутствии нарушений и причинно-следственной связи между действиями медработников и наступившими последствиями.

К наиболее распространенным нарушениям руководитель регионального управления отнес медицинскую деятельность без лицензии или необходимой квалификации, проведение процедур с нарушением стандартов оказания медпомощи, а также применение незарегистрированных препаратов или медицинских изделий.

«К сожалению, стремление получить услугу быстрее или дешевле нередко приводит к тяжким последствиям, исправить которые бывает невозможно. Следственное управление и впредь будет принципиально реагировать на каждый случай, когда вследствие нарушений закона или профессиональной небрежности причиняется вред жизни и здоровью граждан», — заверил Александр Супрун.

Станислав Маслаков