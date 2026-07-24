На мусорном полигоне в Шахтах удалось ликвидировать основной очаг тления

На мусорном полигоне твердых бытовых отходов в районе шахты им. Красина в городе Шахты продолжается ликвидация последствий возгорания. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной

Первое сообщение о возгорании появилось 18 июля. Тогда площадь горения составляла порядка 300 кв. м. Сейчас специалистам удалось устранить основной очаг тления методом послойной пересыпки инертными материалами. Параллельно продолжается пролив поверхности полигона водой. На сегодняшний день площадь очагов сокращена до 50 кв. м.

На объекте задействованы 10 единиц техники и 10 человек личного состава. При первоначальной ликвидации открытого горения на месте работали 8 единиц специализированной техники — бульдозер, экскаватор, погрузчик и пять самосвалов, — а также два пожарных расчета. Работы осложнялись рельефом склона в зоне возгорания.

Завершить ликвидацию последствий планируется 25 июля.

Константин Соловьев