Арестован красноярец, похитивший свыше 16 млн рублей у участников СВО

За обман участников спецоперации заключен под стражу 43-летний житель Красноярского края. В отношении него расследуется девять уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), сообщили в региональном главке МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2025-го по февраль 2026 года красноярец убедил пятерых земляков заключить контракт с Минобороны РФ о прохождении воинской службы в зоне СВО. Перед отправкой на спецоперацию они отдали злоумышленнику свои банковские карты, на которые должны были поступить положенные при подписании контракта выплаты.

Обвиняемый, установило следствие, похитил с банковских карт военнослужащих более 16,3 млн руб. Часть из них он легализовал и приобрел квартиру стоимостью 4,2 млн руб., которую оформил на свою мать. После задержания сына женщина попыталась перепродать недвижимость, однако полицейские добились ареста имущества.

Кроме того, обвиняемый убедил одного из контрактников вступить в фиктивный брак со своей сестрой, которой после его гибели была вручена медаль «За отвагу». В ходе обыска следователи изъяли госнаграду и вернули ее дочери погибшего бойца.

Илья Николаев