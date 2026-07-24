В Белгородской области за сутки 36 человек пострадали при атаках ВСУ

За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате 36 мирных жителей получили ранения, 13 из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ совершили 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также 10 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Силы ПВО сбили и подавили 161 беспилотник.

По данным регионального оперштаба, в Белгороде пострадали 22 мирных жителя, семеро госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии. Повреждены шесть МКД, частный дом, два социальных и шесть коммерческих объектов, а также 43 автомобиля.

В Белгородском округе ранены девять человек, трое госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. В селе Нечаевка при атаке дрона ранен местный житель. Повреждены многоквартирный и 14 частных домов, коммерческий и инфраструктурный объекты, два предприятия, газовая труба и 28 транспортных средств.

В Борисовском округе в поселке Борисовка повреждена «Газель», в селе Дубино огнем уничтожена кровля частного дома.

В Грайворонском округе повреждены три автомобиля, два частных дома и квартира в МКД в Грайвороне, два частных дома в Новостроевке-Первой, оборудование и помещение предприятия в Косилово, линия электропередачи в Горе-Подоле.

В Краснояружском округе в поселке Быценков при атаке дрона на частный дом ранен мужчина, он был доставлен в горбольницу №2 Белгорода. Повреждены три частных дома. В поселке Красная Яруга повреждены административное здание предприятия, гараж, три автомобиля, автобус, сгорел грузовик, ночью огнем уничтожены 10 машин. В селе Илек-Пеньковка повреждены два частных дома, один уничтожен огнем.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при атаке дрона на парковку предприятия ранен мужчина, он на амбулаторном лечении. Поврежден грузовик, огнем уничтожен легковой автомобиль. В селе Илек-Кошары повреждены объект торговли и социальный объект, в Ракитном — помещение предприятия, 10 единиц техники и гараж.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина, он на стационарном лечении в областной больнице. В Шебекино при детонации дрона на предприятии пострадала местная жительница, которая будет доставлена в горбольницу №2 Белгорода. Также при отражении атаки ранен боец «Орлана», он на амбулаторном лечении. Повреждены МКД, социальные объекты, предприятие, автобус и автомобили. В селе Большетроицкое огнем уничтожена хозпостройка.

В Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Новооскольском и Яковлевском округах обошлось без пострадавших и разрушений.

Днем ранее в результате 157 ударов по Белгородской области погиб один мирный житель и девять пострадали.

Ульяна Ларионова