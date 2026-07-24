Промышленность Кабардино-Балкарии выросла на 11,3% за полгода

В Кабардино-Балкарии индекс промышленного производства вырос на 11,3%. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«По итогам первого полугодия промышленность Кабардино-Балкарии демонстрирует устойчивую положительную динамику», — отмечается в сообщении.

Индекс производства также показал на 9,7%. В частности, увеличились объемы выпуска одежды, готовых металлических изделий, электрооборудования, мебели и прочих готовых изделий.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что доходы бюджета КБР превысят 70 млрд рублей в 2026 году.

Константин Соловьев