Около 30 рейсов задержано в аэропорту Сочи

Утром 24 июля в аэропорту Сочи на прилет и на вылет задержано 29 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По данным на 10:20 мск, на вылет задержано 12 рейсов. Они должны направиться в Ереван, Архангельск, Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, Минеральные Воды, Казань, Саратов и Екатеринбург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержано 17 рейсов. Самолеты должны прибыть из Уфы, Антальи, Еревана, Минеральных Вод, Москвы, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Кирова, Самары, Екатеринбурга, Стамбула, Архангельска, Саратова и Казани. Отмененных рейсов нет.

Алина Зорина