В Кирове начали восстанавливать электроснабжение после ракетного удара

В Кирове ведутся работы по устранению последствий ракетного удара. Аварийно-восстановительные службы подключают электроснабжение в районе Филейки, сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

В первую очередь электричество подадут в социальные учреждения и жилые дома. Специалисты «Водоканала» также восстанавливают водоснабжение — после заполнения системы вода поступит потребителям.

Из-за происшествия временно изменили схемы движения нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что ракетной атаке подверглось одно из предприятий в Кирове, есть пострадавшие.

Анна Кайдалова