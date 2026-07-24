В Ростовской области отложили выпуск Красной книги почв

В Ростовской области перенесли сроки публикации Красной книги почв, презентация которой была намечена на весну 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя проекта, доктора биологических наук, профессора кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета (ЮФУ) Ольгу Безуглову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительство Ростовской области Фото: пресс-служба правительство Ростовской области

Научная база для издания полностью готова, однако окончательные сроки выхода книги установит заказчик. Параллельно с исследованиями велась работа над правовым обеспечением проекта: существовавшая ранее правовая неопределенность устранена, и документ получит юридическую силу на уровне регионального законодательства. Таким образом, издание получит принципиально иной статус по сравнению с обычным научным трудом: оно превращается в реальный механизм защиты почвенных ресурсов подобно Красным книгам флоры и фауны.

Включение почвы в Красную книгу не означает запрета на ее использование. В отличие от представителей флоры и фауны, охраняемых путем полного исключения изъятия, защита почв строится на принципах разумного применения. Аграрии получат не ограничения, а рекомендации по рациональной обработке земель, направленные на сохранение их плодородия. Для высокопродуктивных пашен, вошедших в книгу, подготовят особые агротехнические указания. В числе возможных мер — применение почвосберегающих технологий, оптимизация севооборотов и использование биологических препаратов для повышения плодородия.

Ростовская область — единственный субъект РФ, где чернозёмы занимают 64,8% всей территории. Вместе с тем за минувшее столетие регион утратил примерно 50% запасов гумуса — ключевого индикатора плодородия почв.

Мария Хоперская