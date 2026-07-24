Подозреваемая в подготовке теракта в Москве забрала СВУ из тайника в Самаре

ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении сотрудника органов безопасности в Москве. Силовики установили, что взрывное устройство для теракта находилось в тайнике на окраине Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным спецслужбы, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Контакт с куратором она установила через два мессенджера. Подозреваемая согласилась совершить теракт в обмен на помощь в переезде в одну из стран Евросоюза.

Для подготовки злоумышленница выехала транзитом через Турцию и Молдову на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионнотеррористических акций, а затем вернулась в Россию.

Задержание произошло в момент, когда подозреваемая закладывала взрывное устройство под автомобиль намеченной жертвы. Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следствие прорабатывает квалификацию действий подозреваемой по ст. 275 УК РФ (государственная измена): за это преступление подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется розыск организаторов теракта.

Георгий Портнов