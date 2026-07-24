Рейс из Ярославля в Санкт-Петербург был отменен

В ярославском аэропорту 23 июля были отменены два рейса — из Санкт-Петербурга и обратно. Соответствующие данные отражены на онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самолет из северной столицы должен был прилететь в Ярославль в 13:00, а в 13:45 — вылететь обратно. Этого не произошло из-за введенных Росавиацией ограничений.

Утром 23 июля в Ярославской области объявили режим беспилотной опасности и повторно закрыли аэропорт после ночной приостановки работы. Данные меры действуют до сих пор. На 24 июля также запланированы рейсы из Санкт-Петербурга и обратно.

Алла Чижова