Утром 24 июля в Сочи работают 50 АЗС

Сегодня утром на территории Сочи работают 50 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Согласно информации мэрии, на 30 автозаправочных станциях введены ограничения — топливо отпускают только в топливные баки автомобилей и не более 30 л на одну машину. В наличии в городе АИ-100 — на 27 АЗС, АИ95 — на 35 АЗС, АИ92 — на 36 АЗС, ДТ — на 42 АЗС. Сжиженный газ есть на 11 станциях. На двух заправках «Роснефть» топливо продают только по топливным картам.

Одна автозаправочная станция на территории Сочи временно не отпускает топливо, около пяти АЗС находятся на плановом ремонте.

Жителей и гостей города просят не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

Алина Зорина