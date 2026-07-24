В Самаре управляющая компания накопила долг за энергоресурсы на 1 млн рублей

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила нарушения в работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома. Проверка показала, что организация задолжала ресурсоснабжающей компании 1 млн рублей за поставленные энергоресурсы. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ — за грубое нарушение лицензионных требований при управлении домами. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица оштрафованы на общую сумму 400 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры управляющая компания начала погашать задолженность.

Георгий Портнов