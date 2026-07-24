В Самаре управляющая компания накопила долг за энергоресурсы на 1 млн рублей
Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила нарушения в работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома. Проверка показала, что организация задолжала ресурсоснабжающей компании 1 млн рублей за поставленные энергоресурсы. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ — за грубое нарушение лицензионных требований при управлении домами. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица оштрафованы на общую сумму 400 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры управляющая компания начала погашать задолженность.