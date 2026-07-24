За сутки в Курской области сбили 138 беспилотников: ранены пять человек

Пять человек пострадали при обстрелах Курской области со стороны Украины за сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все раненые установлены в результате трех атак на село Песчаное в Беловском районе: речь идет о 65-летней женщине, а также о мужчинах в возрасте 40, 41, 46 и 53 лет. Всем им потребовалась госпитализация.

Из-за ударов ВСУ уничтожен автомобиль, повреждено административное здание.

С 09:00 23 июля до 09:00 24 июля средства ПВО сбили над Курской областью 138 беспилотников различного типа. ВСУ 74 раза применили артиллерию по отселенным районам и 16 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Сутками ранее над Курской областью уничтожили 91 беспилотник. Из-за атак со стороны Украины также были ранены пять человек.

Алина Морозова