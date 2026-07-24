Под Пензой задержаны наркокурьеры с 15 кг гашиша
Под Пензой правоохранители задержали двух жителей Воронежской области с 15 кг гашиша. Также из тайника был изъят 1 кг производного N-метилэфедрона, сообщила пресс-служба Росгвардии.
В Спасске изъято 15 кг гашиша у двоих жителей Воронежской области
Фото: Росгвардия
Двоих воронежцев задержали в Спасске сотрудники ОМОН «Страж» совместно с сотрудниками регионального УМВД России. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили 36 свертков с гашишем массой около 15 кг.
По предварительным данным, задержанные были наркокурьерами, которые перевозили запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков.