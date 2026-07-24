Уголовное дело о картельном сговоре охранных фирм завели в Красноярском крае

В Красноярске возбуждено уголовное о картельном сговоре на сумму более 170 млн руб. нескольких охранных организаций. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, с 2020-го по 2026 год несколько фирм, которые входили в ГК «Тамерлан», участвовали в торгах на охрану школ, больниц и других социально значимых объектов Красноярского края. В ходе прокурорской проверки было установлено, что организации действовали сообща.

Если на торги выходили сторонние участники, то компании из одной группы активно снижали цену, обеспечивая себе таким образом победу. За шесть лет фирмы выиграли 156 госконтрактов, установили правоохранители. Кроме того, по данным надзорного ведомства, в работе победителей торгов неоднократно выявляли нарушения. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное организованной группой с извлечением дохода в крупном размере).

Александра Стрелкова