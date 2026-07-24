Под Саратовом возбуждено уголовное дело за нападение на фельдшеров скорой помощи

В Энгельсе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который травмировал сотрудников скорой помощи. Саратовцу инкриминируют п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, сообщили в полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Энгельсе завели дело на напавшего на врачей саратовца

Фото: astrobl.ru В Энгельсе завели дело на напавшего на врачей саратовца

Фото: astrobl.ru

По предварительным данным, вечером 22 июля ранее судимый фигурант препятствовал работе медиков возле одного из домов на улице Полтавской, причинив им телесные повреждения. Его действия пресекли сотрудники ППС. Подозреваемого доставили в отделение полиции.

В отношении фигуранта составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства инцидента и степень тяжести травм сотрудников скорой помощи. Меру пресечения подозреваемому изберут после отбытия им административного ареста.

Марина Окорокова