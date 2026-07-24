В Ростовской области зафиксировали 187 нарушений при обращении с пестицидами

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия зафиксировало 187 фактов нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании сельскохозяйственных культур в Ростовской области. Нарушения выявлены в ходе мониторинга с 21 января по 22 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Одно из нарушений выявили 9 июля в деятельности юридического лица, работающего на территории Миллеровского района. Согласно акту применения пестицидов и агрохимикатов, при выращивании чечевицы предприятие использовало гербицид Зенкошанс. Этот препарат не включен в реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению для данной культуры. Юридическому лицу объявили предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований с предложением принять меры по их исполнению.

Всего в 2026 году хозяйствующим субъектам, допустившим аналогичные нарушения, объявлено 187 предостережений.

Мария Хоперская