В Оренбуржье на дорогах федерального значения ограничено движение грузового транспорта из-за погоды
На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Оренбургской области введены временные ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Об этом сообщает МЧС региона.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Ограничения связаны с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями. В регионе температура воздуха прогнозируется +32С и выше 24 июля. Ограничения также введены в Курганской, Челябинской областях и Республики Башкортостан.