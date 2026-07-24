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В Оренбуржье на дорогах федерального значения ограничено движение грузового транспорта из-за погоды

На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Оренбургской области введены временные ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Об этом сообщает МЧС региона.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями. В регионе температура воздуха прогнозируется +32С и выше 24 июля. Ограничения также введены в Курганской, Челябинской областях и Республики Башкортостан.

Руфия Кутляева