В Оренбуржье на дорогах федерального значения ограничено движение грузового транспорта из-за погоды

На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Оренбургской области введены временные ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями. В регионе температура воздуха прогнозируется +32С и выше 24 июля. Ограничения также введены в Курганской, Челябинской областях и Республики Башкортостан.

Руфия Кутляева