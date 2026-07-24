В Сочи запланировано проведение учебных стрельб

Сегодня, 24 июля, на территории Сочи проведут учебные стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

По данным мэрии, учебные стрельбы пройдут 24 июля с 09:00 до 13:00, в 17:25 и с 20:00 до 23:00 в акватории морского порта Сочи. Также стрельбы запланированы с 17:00 до 20:30 в районе села Пластунка.

Около 08:50 и 16:50 будет осуществлено речевое оповещение жителей муниципалитета.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— отмечается в сообщении.

Ранее учебные стрельбы на территории Сочи проводили 22 июля с 09:00 до 13:00, в 17:30 и с 20:00 до 23:00 в акватории морского порта. Об этом жителей города оповещали утром.

Алина Зорина