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В Красноярске возбуждено дело после ранения молодого человека из пистолета

В Красноярске возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении местного жителя 2005 года рождения. Он обвиняется в причинении огнестрельного ранения, сообщили в региональном главке МВД России.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице ночью 18 июля. Между обвиняемым и компанией молодых людей произошел словесный конфликт. В какой-то момент фигурант дела произвел выстрел из пистолета в ногу мужчины, после чего скрылся на своем автомобиле. На месте происшествия полиция изъяла две гильзы. Личность стрелявшего установлена. В его автомобиле обнаружено оружие, на которое имеется разрешение.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Михаил Кичанов

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