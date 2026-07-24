Самозанятые Дагестана уплатили 241,3 млн рублей налогов за полгода

Самозанятые Дагестана за январь–июнь 2026 года перечислили в бюджет 241,3 млн руб. налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 53,7%. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в региональном управлении ФНС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Плановое задание по сбору налога на профессиональный доход на 2026 год составляет 736,8 млн руб.

Число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход за год выросло на 11%. Общее количество самозанятых в республике достигло 364 тыс. человек.

Мария Хоперская