В КБР до 26 июля ожидаются ливни, грозы и сели

Региональное ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение в Кабардино-Балкарии из-за ожидаемых сильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 23 июля, а также в течение 24, 25 и 26 июля в республике местами прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду.

Из-за обильных осадков на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горных районах — сход небольших селей.

В МЧС предупредили, что непогода может спровоцировать подтопление низин в населённых пунктах, размыв берегов рек, прорыв дамб прудов, подмыв опор мостов и ЛЭП, а также повреждение садов и гибель сельскохозяйственных культур.

Мария Хоперская