Первый этап реконструкции парка Дружба обойдется в 788,4 млн рублей

Парк Дружба в Ростове-на-Дону площадью почти десять гектаров ожидает масштабная реконструкция в три этапа. Общая стоимость проекта составляет около 1,4 млрд руб., первого этапа — 788,4 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

На первом этапе обновят главный лестничный марш, центральную аллею, пляжную зону и каскадный фонтан. Второй этап предусматривает создание спортивного кластера, третий — террасы у воды и экстрим-парка для детей.

Проект прошел все необходимые стадии экспертизы: получены положительные заключения по инженерным изысканиям, конструктивным и проектным решениям.

К работам приступят уже в этом году. Их планируется завершить в 2027 году.

Мария Хоперская